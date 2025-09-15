Vuelca vehículo en avenida Morones Prieto; afecta vialidad

Elementos de Protección Civil del Estado acudieron al lugar para atender el accidente, de un hombre de 34 años resultó lesionado en Guadalupe

Sobre la avenida Morones Prieto, metros antes de llegar a la avenida López Mateos en el municipio de Guadalupe, se registró una volcadura de un vehículo particular en los carriles express.

Tras el accidente, un hombre identificado como Irving Domínguez Salazar de 34 años resultó lesionado e indicó a las autoridades que que se trasladaría por sus propios medios para recibir atención médica.

En la zona la vialidad se vio afectada, ya que para retirar el vehículo involucrado en color negro, se cerró un carril de circulación formando una fila kilométrica de autos.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al lugar junto a Tránsito de Guadalupe y el Centro Regulador de Urgencias Médicas.