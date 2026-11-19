Tres personas resultaron lesionadas tras volcar su automóvil en la avenida Morones Prieto, en Guadalupe, presuntamente por un cerrón de otro vehículo.

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Tres personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban terminara volcado sobre la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe.

El accidente se registró durante la noche, en el cruce con el puente Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia José María Morelos, donde un automóvil Renault Fluence en color gris terminó volcado y obstruyendo uno de los carriles de baja velocidad de la vía exprés.

De acuerdo con la versión del conductor, circulaba por la avenida cuando presuntamente otro vehículo que viajaba a exceso de velocidad le realizó un cerrón, lo que provocó que perdiera el control del volante.

La unidad cruzó el camellón central que divide los carriles ordinarios de los exprés y posteriormente terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe y Bomberos, quienes encontraron a tres personas lesionadas.

Paramédicos de Cruz Verde y Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a dos mujeres, una de ellas con dolor en la región cervical y otra con un fuerte dolor de cabeza e inflamación en la parte derecha de la cabeza.

Mientras que el conductor presentaba una herida menor en el puente nasal.

Aunque los tres fueron valorados por los cuerpos de auxilio, manifestaron que se trasladarían por sus propios medios para recibir atención médica.

Elementos de Protección Civil de Guadalupe permanecieron en el sitio para asegurar el área y evitar otro percance.