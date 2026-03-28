Vuelca tras chocar contra un poste en Carretera Nacional

Tras la colisión, la unidad volcó de manera aparatosa y fquedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas, lo que permitió que el conductor pudiera ser auxiliado

Un joven conductor resultó lesionado luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre la Carretera Nacional, al sur de Monterrey, donde perdió el control de su vehículo, se impactó contra un poste y terminó volcado.

El percance ocurrió durante los últimos minutos del jueves, a la altura del cruce con La Presita, en la zona de Los Cristales.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba por la vía cuando, por causas aún no precisadas, perdió el control del automóvil, un Mercedes Benz CLA 200, lo que derivó en el fuerte impacto contra un poste de concreto.

Tras la colisión, la unidad volcó de manera aparatosa y finalmente quedó nuevamente sobre sus cuatro ruedas, lo que permitió que el conductor pudiera ser auxiliado en el sitio.

El joven, identificado como Alfredo, de 20 años, fue valorado por paramédicos, quienes determinaron que presentaba contusiones leves, por lo que permaneció en el lugar en espera de una revisión médica más detallada.

El choque no solo dejó daños materiales en el vehículo, sino que también provocó la caída del poste, lo que afectó líneas eléctricas y transformadores cercanos. Esta situación generó un corto circuito que desencadenó un incendio en un área reducida a un costado de la vía.

El fuego fue controlado en cuestión de minutos, mientras que en la zona también se atendió un derrame de hidrocarburos, evitando así mayores riesgos para automovilistas que transitaban por el área.

En el sitio permanecieron elementos de Protección Civil y cuerpos de auxilio realizando labores para controlar la situación, en tanto se llevaban a cabo las maniobras para retirar el vehículo y restablecer las condiciones de seguridad en la vialidad.