Vuelca tras chocar contra poste sobre av. Rangel Frías, Monterrey

Esto provocó que terminara atravesado sobre la importante vialidad, al igual que la estructura que contaba con cableado reventado de 13 mil voltios

Un vehículo compacto quedó volcado sobre la avenida Rangel Frías durante las primeras horas de este domingo, en el municipio de Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 0:53 horas, cuando el conductor se impactó contra un poste perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esto provocó que, por el impacto, terminara volcado sobre la importante vialidad, al igual que la estructura que contaba con cableado reventado de 13 mil voltios.

Elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey y Movilidad acudieron hasta el sitio para corroborar que no hubiese personas lesionadas. Sin embargo, confirmaron que el responsable huyó del sitio tras el accidente.

Ante esto, se solicitó apoyo a personal de Comisión Federal de Electricidad para resguardar el sitio y eliminar cualquier riesgo.