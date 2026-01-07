Vuelca transporte de personal y deja siete lesionados en Escobedo

El conductor habría perdido el control de la unidad poco antes de llegar a ese punto, impactándose contra un poste y posteriormente volcando.

Siete personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, tras la volcadura de un camión de transporte registrada la noche del lunes 5 de enero en el municipio de General Escobedo, en los límites con El Carmen.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:19 horas sobre la carretera a Monclova, en el cruce con el Anillo Periférico, cuando el camión presuntamente circulaba en dirección desde el municipio de El Carmen hacia Escobedo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad poco antes de llegar a ese punto, impactándose contra un poste y posteriormente volcando.

Tras el impacto, el camión dio varias vueltas hasta quedar nuevamente sobre sus ruedas, pero atravesado sobre uno de los carriles con dirección a Escobedo, lo que provocó afectaciones a la circulación durante varios minutos.

En el interior del camión viajaban siete personas. El chofer resultó con lesiones de consideración y fue trasladado de urgencia al hospital Hospitaria, en General Escobedo, donde su estado de salud fue reportado como grave. Los otros seis pasajeros presentaron diversas lesiones, sin que hasta el momento se haya informado que su vida corra peligro.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Rescate Urbano quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, realizaron labores de auxilio y coordinaron las maniobras para liberar la vialidad, además de evaluar posibles riesgos en el área tras el impacto.

Las autoridades mantienen el hecho bajo investigación para determinar las causas del accidente, mientras se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre la evolución médica de los afectados.