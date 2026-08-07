Vuelca transporte de personal; deja tres lesionados en Apodaca

Tres personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un camión de transporte de personal, accidente que involucró además a un automóvil y un tractocamión

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Tres personas resultaron lesionadas luego de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este miércoles sobre la Carretera a Laredo, a la altura del Puente Libramiento Noroeste, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros informes, un camión de transporte de personal de la empresa Rivero, conducido por Madison Karina Robles Bernal, circulaba sin pasajeros en dirección de sur a norte cuando presuntamente la conductora perdió el control de la unidad, se impactó contra los muros de contención centrales y terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

La fuerza del impacto desplazó las barreras de concreto hacia los carriles contrarios, donde un automóvil Toyota Corolla blanco que circulaba de norte a sur fue golpeado y posteriormente proyectado contra la caja de un tractocamión de la empresa Transportes Urgentes Nuevo León, que era conducido por José Alfredo Rodríguez Ramos, de 53 años.

Dentro del automóvil viajaban tres personas, quienes quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos debido a la magnitud del impacto, por lo que rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron maniobras de extracción utilizando herramienta hidráulica para liberar a los ocupantes.

Los tres lesionados fueron trasladados a distintos hospitales. Una mujer de entre 30 y 35 años fue llevada al Hospital Muguerza Obispado con múltiples lesiones; mientras que una mujer de entre 65 y 70 años y un hombre de entre 70 y 75 años, quien además presentaba una herida en la región frontal, fueron trasladados al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

El accidente provocó un importante caos vial en la zona metropolitana. Debido a la volcadura del camión de transporte de personal, las unidades involucradas y los escombros que quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica, fue necesario el cierre parcial de dos carriles de circulación, lo que ocasionó el colapso de la Carretera a Laredo tanto en dirección de sur a norte como de norte a sur.

Las afectaciones también se extendieron al Libramiento Noroeste, donde la circulación se vio severamente afectada en ambos sentidos, de oriente a poniente y de poniente a oriente. Decenas de automovilistas quedaron atrapados en largas filas de vehículos, ya que el intenso congestionamiento impedía incorporarse a la Carretera a Laredo en el distribuidor vial conocido como Los Caracoles, uno de los principales nodos carreteros del área metropolitana.

Una vez concluidas las labores de rescate y el retiro de las unidades siniestradas, Protección Civil de Nuevo León descartó riesgos adicionales en la zona y dejó el sitio bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.