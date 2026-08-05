Vuelca tráiler tras chocar en la avenida Miguel Alemán en Apodaca

Un conductor volcó tras chocar contra una columna de la Línea 6 del Metro. Resultó lesionado y el accidente provocó cierres parciales en Miguel Alemán.

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La volcadura de un tráiler cargado con rollos de acero provocó un severo congestionamiento vial sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del Parque Industrial Kronos y el cruce con el Anillo Periférico, en Apodaca.

El accidente generó el cierre de tres carriles de circulación mientras autoridades y cuerpos de auxilio realizan las maniobras para retirar el tractocamión y remover la pesada carga que quedó dentro de la caja de la unidad.

La afectación se registra en ambos sentidos de la carretera Miguel Alemán. En dirección de norte a sur, la fila de vehículos se extiende desde antes del bulevar Aeropuerto, mientras que en sentido contrario, hacia el norte, el congestionamiento alcanza la zona centro de Apodaca.

Elementos de Tránsito municipal mantienen un operativo para agilizar la circulación y evitar mayores complicaciones, debido a que los trabajos de retiro de la unidad continúan en la zona.

Autoridades exhortan a los automovilistas a tomar precauciones y considerar rutas alternas, ya que la vialidad presenta importantes retrasos durante esta mañana.