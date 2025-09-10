Vuelca tráiler sobre la Carretera Nacional en Montemorelos

El chofer fue rescatado de la cabina debido a que el tractocamión terminó volcado y una de las pipas que transportaban en la maleza

Un tráiler participó en un accidente tipo volcadura en carretera nacional en Montemorelos.

El accidente vial se registró en la carretera nacional en el kilómetro 209, a la altura del tramo conocido como los Pinos.

El chofer identificado como Rogelio Juárez Suárez, de 42 años de edad, señaló que se dirigía a Durango.

El chofer fue rescatado de la cabina debido a que el tractocamión terminó volcado y una de las pipas que transportaban en la maleza.

Los cuerpos de emergencia de Protección Civil acudieron para rescatar al conductor, que en primera ocasión señala que habría quedado prensado en la unidad de carga pesada.

Informaron que el tráiler quedó en un lateral de la carretera, en dirección de Montemorelos a Allende.

La Guardia Nacional división Caminos trabajó en el lugar para abanderar el perímetro y recabar datos del accidente para deslindar la responsabilidad.