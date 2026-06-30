Vuelca tráiler sobre la carretera a Saltillo; sobrevive operador

El conductor salvó la vida a pesar del aparatoso accidente que ocurrió durante la madrugada a la altura del kilómetro 45 .

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La velocidad y una distracción provocó que un chofer volcara el tráiler en que viajaba sobre la carretera a Saltillo.

El conductor salvó la vida a pesar del aparatoso accidente que ocurrió durante la madrugada a la altura del kilómetro 45 .

El percance movilizó personal de rescate hasta este lugar, quienes localizaron al operador afuera de la unidad.

De acuerdo a las primeras investigaciones se estableció que el accidente sobrevino por el exceso de velocidad y a una presunta distracción del conductor.

Esto hizo que la unidad se saliera del camino y volcara en medio del camellón central.

La unidad procedía del estado de Puebla con una carga de productos de limpieza.

La vialidad no se vio afectada ya que el tráiler quedó en medio del vado que divide los carriles de circulación.