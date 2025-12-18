Vuelca tráiler sobre la carretera a Nuevo Laredo en Apodaca

El operador circulaba a velocidad moderada cuando, presuntamente, otro tráiler que también intentaba incorporarse a la carretera libre le realizó un cerrón

Un tráiler volcó sobre la carretera a Nuevo Laredo, presuntamente tras ser víctima de un cerrón, a la altura del municipio de Apodaca.

El accidente se registró en la salida hacia la carretera a Saltillo, en dirección al sur.

De acuerdo con autoridades, el conductor del tráiler fue identificado como Eloy Vélez Moncada, de 64 años, quien transportaba una pieza mecánica desde el municipio de Ciénega de Flores.

El operador circulaba a velocidad moderada cuando, presuntamente, otro tráiler que también intentaba incorporarse a la carretera libre le realizó un cerrón, lo que provocó que perdiera el control de la pesada unidad y terminara volcado.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

Al lugar acudió personal de Protección Civil del Estado, quienes confirmaron que el operador no presentaba lesiones de gravedad.

Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional arribaron para tomar conocimiento del hecho y hacerse cargo de la situación.