Vuelca tráiler en Salinas Victoria y moviliza a Protección Civil

El accidente ocurrió en la autopista a Laredo, por lo que autoridades ya atendieron y aún no confirman víctimas ni causas

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Un tractocamión volcó la mañana de este domingo 5 de abril en la autopista a Laredo, a la altura del kilómetro 44, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, se trató de un vehículo tipo Kenworth color blanco, que transportaba jugos y bebidas electrolíticas. Tras el incidente, se realizó una inspección en la zona y sus alrededores para descartar riesgos adicionales.

El conductor, un hombre de 29 años, fue valorado en el lugar y se reportó estable, presentando únicamente dolor en el torso.

El propio operador indicó que no requería atención médica de urgencia ni traslado a un hospital.

Elementos de Protección Civil también procedieron a abanderar la zona debido al derrame de diésel y aceite sobre la carpeta asfáltica, lo que podría representar un riesgo para otros automovilistas.

En el sitio no se identificaron más peligros, por lo que elementos de Fuerza Civil permanecieron en resguardo del área en espera de la llegada de la Guardia Nacional, que se encargará del retiro del vehículo y las investigaciones correspondientes.

En la atención del incidente participaron la unidad de Protección Civil de Nuevo León y corporaciones de seguridad estatal.