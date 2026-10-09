Vuelca tráiler en Miguel de la Madrid y colapsa tráfico

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana en la curva del cruce con la calle 10 de mayo, en la colonia Libertad.

Un tráiler volcó sobre el boulevard Miguel de la Madrid, en Guadalupe, luego de que una de sus llantas tronara, el conductor perdiera el control de la unidad y el peso de la caja lo proyectara contra el pavimento.

Antes de colapsar sobre dos carriles de la circulación ordinaria, el vehículo pesado se estrelló contra un poste de energía eléctrica y una luminaria que tenía camaras del C4.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana en la curva del cruce con la calle 10 de mayo, en la colonia Libertad.

Tras la volcadura el chófer, de 30 años, logró salir apoyado por elementos de Tránsito municipal.

Fue valorado por personal de Protección Civil del Estado y de Guadalupe, así como de la Cruz Roja, quienes descartaron cualquier tipo de lesión.

El percance causó un kilométrico tráfico lento que se entendió durante dos horas.

En ese mismo punto, el miércoles un motociclista perdió la vida tras derrapar y estrellarse contra un muro.