Vuelca tráiler en la Carretera Nacional y cometen rapiña

Por: Alejandro García 21 Noviembre 2025, 12:54

El aparatoso percance se registró durante la madrugada de este viernes sobre el kilómetro 178, pasando el Puente Cabezones, límites entre Montemorelos y Linares

En cuestión de minutos, conductores que observaron un tráiler volcado en la Carretera Nacional en Linares, vaciaron la mercancía de la caja del tráiler al cometer actos de rapiña. Él accidente a pesar que se registró alrededor de las 03:00 horas del viernes, y cuando realizaban el traspase de mercancía, los rapiñeros aprovecharon el momento para llevarse todo lo de la caja. La unidad de carga pesada, un tráiler Kenworth circulaba de Monterrey en dirección a Ciudad Victoria, cuando el chofer dormitó al volante, para después volcar y quedar en medio de los camellones centrales de circulación en el kilómetro 178, pasando el Puente Cabezones, en los límites entre Montemorelos y Linares. El conductor de la unidad de carga pesada resultó ileso, La vialidad se vio afectada en dirección de Linares a Montemorelos mientras retiraban el tráiler participante en la volcadura.