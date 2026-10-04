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Vuelca tráiler en la Carretera Nacional en Montemorelos

Por: Esmeralda Valdez

03 Octubre 2026, 15:09

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 184 en Montemorelos, dejando dos carriles cerrados y sin personas lesionadas.

Vuelca tráiler en la Carretera Nacional en Montemorelos

Un tractocamión que transportaba abarrotes terminó volcado sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 184, en el municipio de Montemorelos.

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El vehículo de carga quedó sobre los carriles en dirección norte-sur.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, al momento de la atención no se reportaron personas lesionadas.

El tractocamión tenía como destino Ciudad Victoria, Tamaulipas.

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Debido al percance, permanecen cerrados dos carriles de circulación, por lo que los vehículos transitan por el acotamiento de la carretera.

Elementos de Protección Civil de Montemorelos acudieron al sitio para atender el accidente y realizar las labores correspondientes.

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