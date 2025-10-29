Vuelca tráiler en la Carretera Nacional en Linares

En el lugar se encuentra la volcadura de un tráiler; al momento se traslada al conductor del mismo por Cruz Roja y se observa obstruido un carril de circulación

Este viernes por la mañana cuerpos de emergencia atendieron el reporte de un accidente tipo volcadura de un tráiler sobre la Carretera Nacional, precisamente a la altura del municipio de Linares. De acuerdo con las autoridades, este siniestro ocurrió sobre el kilómetro 175 de la citada vía en dirección a Monterrey, donde el conductor, quien resultó lesionado, perdió el control de la unidad pesada en una curva. Hasta el lugar acudieron elementos de Bomberos de Linares, en conjunto con personal de la Cruz Roja, quienes trasladaron al chofer a un hospital. El carril fue cerrado a la circulación durante varias horas, debido a las maniobras para retirar el tráiler.