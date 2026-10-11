Vuelca tráiler en la autopista a Saltillo en Santa Catarina

Un tráiler de paquetería volcó en la autopista a Saltillo, en Santa Catarina. El operador fue valorado y no presentó lesiones de consideración

Un tráiler que transportaba paquetería volcó sobre la lateral de la autopista a Saltillo, a la altura del kilómetro 80, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, informó Protección Civil del estado.

De acuerdo con el reporte de la corporación, elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron al lugar para atender el accidente vial, registrado durante la noche del viernes 9 de octubre.

Valoran a operador tras volcadura de tráiler

En el sitio, los rescatistas realizaron una valoración médica al operador de la unidad, quien no presentaba lesiones de consideración.

El conductor indicó que esperaba el pase médico de su aseguradora para continuar con el procedimiento correspondiente.

El vehículo involucrado es un tráiler de la marca International, utilizado para el transporte de paquetería.

Protección Civil de Nuevo León informó que no se detectaron riesgos en el lugar tras el accidente, por lo que la situación quedó a cargo de Fuerza Civil.