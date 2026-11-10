Vuelca tráiler en Galeana y deja dos personas lesionadas

La volcadura de un tráiler en la carretera Matehuala-Saltillo, en Galeana, dejó dos lesionados; uno fue reportado grave y otro estable.

Un tráiler volcó durante la madrugada de este lunes en el municipio de Galeana, Nuevo León, dejando como saldo dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

El accidente se reportó a las 00:26 horas en el camino a San Francisco, en el cruce con la carretera Matehuala-Saltillo, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Galeana.

Al llegar al sitio, los rescatistas encontraron a dos personas fuera de la unidad, por lo que realizaron una valoración médica y posteriormente trasladaron a ambas al hospital Shock Trauma de Galeana.

Uno de los lesionados fue reportado en estado grave, mientras que el segundo se encontraba estable.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la volcadura ocurrió en la zona de acortamiento, por lo que la circulación se mantenía fluida y no fue necesario cerrar la vialidad.

En las labores de atención también participó personal de la Guardia Nacional.