Vuelca tráiler en Carretera Nacional en Linares

De acuerdo al parte de las autoridades señalaron que el accidente vial se registro en el kilómetro 175 en dirección de Montemorelos a Linares

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un tráiler volcó durante esta mañana en carretera nacional en Linares, provocando el cierre de carriles de circulación en dirección al sur del estado.

Fue durante la mañana de hoy alrededor de las 6 aproximadamente que se registró el accidente tipo volcadura.

De acuerdo al parte de las autoridades señalaron que el accidente vial se registro en el kilómetro 175 en dirección de Montemorelos a Linares a la altura del tramo conocido como el chocolate.

El tráiler pierde el control y termina volcado y la carga que transportaba se derrama en un lateral de la carretera señalaron que se trataba de productos químicos de limpieza.

Los dos carriles de circulación y parte del acotamiento se vieron afectados en dirección a Linares.

El conductor de la unidad de carga pesada fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja por el golpes que presentaba.

En el lugar elementos de la guardia nacional división camino realizaron un contraflujo para darle fluidez a la vialidad.