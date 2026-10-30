Vuelca tráiler en carretera Montemorelos-Juárez

El accidente vial ocurrió sobre la carretera nacional con dirección a Juárez, provocando afectaciones temporales a la circulación.

La volcadura de un tráiler se registró en Montemorelos, en la carretera que dirige a Juárez, Nuevo León, donde el conductor resultó ileso.

De acuerdo a la información que trasciende, señalaron que el accidente vial se registró a la altura del kilómetro 218 de la Carretera Nacional, en la conexión con la carretera que dirige a Juárez en Canoas.

En el lugar se vio involucrado un tractocamión de la compañía denominada TYAASA, el cual transportaba autopartes elaboradas con material de resina procedente de Veracruz y con destino a San Nicolás de los Garza.

Elementos de Protección Civil arribaron al sitio donde se registró el percance y apoyaron al conductor de la unidad de carga pesada, quien resultó sin lesiones.

Personal del departamento de Vialidad y Tránsito acordonó el perímetro para dar fluidez a la circulación vehicular.

En el lugar únicamente se reportaron daños materiales, mientras que efectivos de la Guardia Nacional División Caminos recabaron los datos correspondientes para deslindar responsabilidades.