El chófer de la unidad de carga pesada, al circular por la carretera, se sube a una barda que está de división del puente paso a desnivel

Un tráiler con doble remolque participó en accidente vial tipo volcadura en carretera nacional, justo frente al centro de la ciudad.

La volcadura se registró durante la madrugada en carretera nacional, frente a una cadena comercial Bodega Aurrerá; el tráiler circulaba de Monterrey a Allende.

Tractocamión y uno de los remolques terminaron volcados

El chófer de la unidad de carga pesada, al circular por la carretera, se sube a una barda que está de división del puente paso a desnivel; el tractocamión y uno de los remolques volcaron, mientras que el segundo remolque quedó sobre la barda.

En el lugar, los cuerpos de emergencia rescataron al conductor de la unidad de carga pesada.

De acuerdo a testigos, señalaron que posiblemente al circular por este tramo de la carretera, el chófer no observó la barda en la que habría subido o habría perdido el control del volante.

El tráiler pertenecía a una empresa con razón social Express San Javier.

Volcadura afecta dos carriles de la carretera nacional

La vialidad se vio afectada en los dos carriles de circulación de la carretera nacional.

El perímetro fue el abanderado mientras retiran la unidad participante en la volcadura.