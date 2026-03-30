Vuelca tráiler con latas de chile en carretera Apodaca-Santa Rosa

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil del Estado y del municipio para coordinar la eliminación de riesgos por el accidente.

Un tráiler cargado con latas de chile volcó sobre la carretera Apodaca-Santa Rosa, vertiendo el producto fuera de la vía.

El percance ocurrió a la altura del Libramiento Noroeste al filo del mediodía del domingo. La pesada unidad, propiedad de la empresa Transportes ELOLA, provenía de Ciudad de México y tenía como rumbo la ciudad de Laredo.

¿Cuál fue el estado de salud del conductor?

Tras perder el control del vehículo, el trailero salió de la cabina únicamente con lesiones menores.

Fue valorado en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja, quienes descartaron heridas de consideración.

¿Qué daños dejó el accidente?

La caja del tráiler salió del camino, colapsando sobre la malla metálica de contención y tirando las 20 toneladas de latas que llevaba.

¿Qué autoridades atendieron la emergencia?

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil del Estado y del municipio para coordinar la eliminación de riesgos por el accidente.