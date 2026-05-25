Vuelca tráiler con dos pipas sobre carretera nacional

Presuntamente, por el pavimento resbaladizo y la velocidad en la que circulaba, pierde el control y sale de la carpeta asfáltica, una de las pipas se le zafa

Un tráiler que transportaba dos pipas participó en una volcadura en la carretera nacional en Montemorelos.

En el reporte preliminar de las autoridades, refieren que el accidente se registró en la carretera nacional en el kilómetro 183 a la altura de Estación Huertas.

La unidad de carga pesada circulaba en dirección Linares a Monterrey, las dos pipas que transportaba se encontraban vacías.

Chofer resultó con golpes leves

El chofer, quien manejaba la unidad de carga pesada, resultó ileso, presentaba algunos golpes leves.

La vialidad permaneció cerrada por varias horas mientras realizaban el retiro de la unidad.

Presuntamente, por el pavimento resbaladizo y la velocidad en la que circulaba, pierde el control y sale de la carpeta asfáltica, una de las pipas se le zafa.