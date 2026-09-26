Vuelca tráiler con 36 toneladas de acero en Apodaca

Al circular por la vialidad, el peso de la carga habría provocado que la unidad perdiera estabilidad y terminara recostada sobre su costado derecho

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Un tráiler que transportaba 36 toneladas de tubos de acero volcó sobre la lateral de la carretera Carlos Salinas de Gortari, en su cruce con la avenida Concordia, en el municipio de Apodaca.

El conductor, identificado como Eli Madiel, de 43 años, resultó ileso tras el accidente.

De acuerdo con lo que relató el propio operador, momentos antes había realizado la carga del material en una empresa ubicada en San Nicolás de los Garza y se dirigía hacia Chihuahua.

Sin embargo, al circular por la vialidad, el peso de la carga habría provocado que la unidad perdiera estabilidad y terminara recostada sobre su costado derecho, correspondiente al lado del copiloto.

La pesada unidad quedó junto a un poste que se encuentra en el área, al que alcanzó a recargarse, sin que se reportaran personas lesionadas ni mayores afectaciones.

Elementos de Tránsito de Apodaca acudieron al sitio y permanecieron abanderando la zona para prevenir otro accidente, mientras se realizan las maniobras para retirar de manera segura tanto el material como el tráiler.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones a la circulación más allá de las labores relacionadas con el retiro de la unidad.