Vuelca tráiler cargado de carne en Montemorelos

La unidad de carga pesada se accidentó sobre el kilómetro 211, lo que provocó que las filas de vehículos se alargaran por varios metros

El conductor de un tráiler terminó volcado este sábado sobre la carretera Nacional, a la altura del kilómetro 211, en el municipio de Montemorelos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:48 horas, sobre Camino a Los Vaqueros con dirección de Linares hacia Monterrey, donde se presentó un derrame de diésel producto de dicho accidente.

La unidad se encontraba fuera de la carpeta asfáltica sobre su lateral derecho, lo que provocó que los automovilistas disminuyeran su velocidad.

De manera preliminar se mencionó que se reporta una persona lesionada. Sin embargo, se determinó que estaba ileso, por lo que no requirió atención médica, ni traslado hacia algún hospital cercano.

Este accidente provocó una carga vehicular sobre la vialidad, por lo que se instó a los automovilistas a circular con precaución.

En el lugar no hubo personas heridas únicamente el chofer presentaba algunos golpes leves que no ponen en riesgo su salud.