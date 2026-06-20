Vuelca tráiler cargado con una tonelada de pollos en Montemorelos

El tráiler transportaba tonelada de pollo, cajas de 35 kilos cada una, las cuales quedaron regadas en la carpeta asfáltica.

Un tráiler cargado de pollo volcó en Carretera Nacional en Montemorelos durante la madrugada de este día.

El accidente vial se registró en el tramo de la carretera nacional en el kilómetro 186 frente a la engorda Denes en dirección de Montemorelos a Hualahuises.

En el tramo de la carretera el chofer de la unidad de carga pesada resulto con golpes leves que no ponen en riesgo su vida.

El tráiler transportaba tonelada de pollo, cajas de 35 kilos cada una, las cuales quedaron regadas en la carpeta asfáltica.

Informaron que la vialidad permaneció cerrada de manera parcial a la circulación en dirección de Monterrey a Ciudad Vitoria en Montemorelos.

Al momento de la volcadura personas cercanas al lugar del accidente se hicieron presentes para llevarse cajas de pollo, sin embargo fuerza civil custodio la carga.

Indicaron que los uniformados estaban esperando a que se realizara un trasvase de las cajas que quedaron regadas en la carretera, pero las autoridades policiacas no pudieron contener a la cantidad de personas que arribaron al lugar para llevarse el pollo.