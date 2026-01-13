Vuelca tráiler cargado con productos lácteos en Morones Prieto

Tras la volcadura se registró un derrame menor, por lo que personal de auxilio aplicó material absorbente para controlar el riesgo

Un tráiler con caja seca que transportaba productos lácteos volcó la noche del domingo sobre los carriles exprés de la avenida Morones Prieto, a la altura del cruce con Corregidora, en la colonia Centro del municipio de Guadalupe, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad y generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

El accidente se reportó alrededor de las 22:45 horas, cuando el tractocamión terminó volcado bajo el puente de Corregidora, obstruyendo por completo los carriles exprés y uno más de los carriles ordinarios. A la llegada de los rescatistas, el conductor se encontraba fuera de la unidad y, de acuerdo con la primera valoración, no presentaba lesiones aparentes; posteriormente fue revisado por paramédicos, quienes descartaron daños que ameritaran traslado hospitalario.

La unidad siniestrada, un tractocamión Kenworth de color blanco con caja seca, transportaba leche en presentación de un litro. Tras la volcadura se registró un derrame menor, por lo que personal de auxilio aplicó material absorbente para controlar el riesgo, además de realizar maniobras para contener combustible y evitar afectaciones adicionales a la vialidad.

Durante las labores, la circulación permaneció cerrada en los carriles exprés y parcialmente restringida en los ordinarios, mientras se esperaba el arribo de grúas para el retiro del tractocamión y la limpieza total del área, con el objetivo de restablecer el flujo vehicular de manera segura.

En el sitio participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Guadalupe, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Tránsito municipal, quienes quedaron a cargo del resguardo vial y de las maniobras finales para la eliminación de riesgos.