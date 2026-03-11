Vuelca tráiler cargado con polietileno en Salinas Victoria

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del tráiler, un hombre de 35 años de edad, resultó con diversas lesiones tras el percance.

Un conductor resultó lesionado luego de que el tráiler que tripulaba volcara sobre la carretera a Colombia, a la altura del kilómetro 22, en el municipio de Salinas Victoria, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades locales.

El accidente se registró alrededor de las 11 de la mañana de este martes, cuando se reportó la volcadura de un tractocamión que transportaba aproximadamente 11 toneladas de polietileno.

Al lugar acudió personal de Protección Civil Nuevo León, así como elementos de Protección Civil y Policía municipal de Salinas Victoria.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del tráiler, un hombre de 35 años de edad, resultó con diversas lesiones tras el percance.

Paramédicos de Protección Civil de Salinas Victoria le brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario para su valoración y atención médica especializada.

Debido al accidente, la vialidad se mantuvo con cierre parcial durante varias horas, lo que generó afectaciones a la circulación en el sentido correspondiente.

La carretera fue reabierta de manera gradual una vez que arribó una grúa para realizar las maniobras de retiro del camión siniestrado.

Asimismo, personal de auxilio llevó a cabo labores de mitigación de riesgos, luego de detectarse la posibilidad de derrame de hidrocarburos.

Para ello, se empleó material absorbente con el fin de evitar riesgos mayores y garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la zona.

El vehículo involucrado es un tráiler blanco con plataforma, marca Freightliner, con placas de circulación PK9437B.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades