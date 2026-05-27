Vuelca tráiler cargado con lechugas en Díaz Ordaz

Pese a lo aparatoso del accidente, el operador no presentó lesiones y permaneció en el lugar mientras se realizaban las maniobras correspondientes

Un tráiler cargado con cajas de lechuga volcó durante la madrugada de este martes en el municipio de Santa Catarina, provocando el cierre parcial de la circulación sobre la avenida Díaz Ordaz.

El accidente fue reportado alrededor de las 04:05 horas en el cruce de la avenida Corregidora y Díaz Ordaz, en la colonia El Obispo, donde cuerpos de auxilio acudieron tras el reporte de una unidad pesada volcada.

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron un tractocamión Kenworth volcado sobre la carpeta asfáltica, obstruyendo los carriles de media y alta velocidad, mientras la carga de lechugas permanecía en el área del percance.

De acuerdo con el reporte, la unidad con placas 676-DR-6 era conducida por Gerardo López Vadillo, de 43 años, quien transportaba cajas de lechuga para la empresa Transportes Márquez.

Pese a lo aparatoso del accidente, el operador no presentó lesiones y permaneció en el lugar mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Las labores se enfocaron en descartar riesgos y asegurar la zona para evitar otro incidente, además de coordinar el retiro del vehículo y liberar la vialidad afectada.

En el sitio participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como unidades de Protección Civil y Policía de San Pedro, quienes mantuvieron resguardada el área hasta concluir las maniobras cerca de las 05:00 horas.