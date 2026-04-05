Vuelca tráiler cargado con grava en avenida Gonzalitos

La unidad de carga pesada quedó obstruyendo uno de los carriles laterales de la avenida Gonzalitos, durante la mañana de este jueves

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La volcadura de un tractocamión con doble remolque movilizó a cuerpos de auxilio la mañana de este jueves en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y Bernardo Reyes.

El incidente se registró alrededor de las 10:51 horas, cuando la unidad, que transportaba material a granel, se volcó al momento de incorporarse a la vialidad. Como resultado, una de las cajas quedó en posición lateral, provocando el esparcimiento de la carga sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil de Nuevo León, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, en el lugar se realizaron maniobras para contener un derrame de aceite con una extensión aproximada de cinco metros.

El conductor fue identificado como Ricardo García Rodríguez, quien manejaba un vehículo perteneciente a la empresa Transportes “Sebastián”, con sede en el municipio de Escobedo.

La unidad se dirigía desde una empresa en García hacia una planta ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero, en San Nicolás.

Tras el accidente, la circulación fue cerrada en la incorporación hacia Fidel Velázquez con dirección al sur, mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes.

Las autoridades descartaron riesgos adicionales en la zona.

En el sitio participaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como unidades de la Policía de Monterrey, Servicios Públicos y personal de apoyo para el retiro de la unidad.

La situación quedó bajo control de autoridades municipales.