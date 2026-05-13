Vuelca tráiler cargado con detergentes al sur de Monterrey

Tras el percance, decenas de cajas con detergentes quedaron esparcidas en la zona, mientras automovilistas que circulaban por el lugar reportaban el accidente

Un tráiler que transportaba detergentes volcó durante la madrugada de este martes 12 de mayo, luego de que presuntamente el peso de la carga provocara que la unidad se ladeara mientras circulaba por la gaza que conecta la avenida Revolución con la avenida Eugenio Garza Sada, al sur de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 03:30 horas, cuando el operador de la pesada unidad intentaba incorporarse hacia Garza Sada. De acuerdo con el propio conductor, al tomar la curva comenzó a sentir que el tráiler se inclinaba debido al peso de la mercancía.

Ante la situación, el chofer presuntamente intentó realizar maniobras para rescatar la unidad haciendo contrapeso con la cabina; sin embargo, terminó perdiendo el control y el tráiler volcó sobre la vialidad.

Tras el percance, decenas de cajas con detergentes quedaron esparcidas en la zona, mientras automovilistas que circulaban por el lugar reportaban el accidente a los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio para brindar apoyo y descartar riesgos mayores, confirmando que afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

La volcadura provocó afectaciones a la circulación en el sector mientras se realizaban las labores correspondientes. Más tarde sería necesaria la intervención de una grúa de gran capacidad para retirar la unidad siniestrada y liberar completamente la vialidad.