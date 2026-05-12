Vuelca tractocamión y tira toneladas de malla en Libramiento

Debido al accidente, el conductor resultó lesionado y la carga quedó invadiendo un carril en ambos sentidos de la circulación.

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Al ganarle el peso de la carga, un tractocamión volcó y tiró toneladas de malla de alambre sobre el Libramiento Noroeste, en Santa Catarina.

La pesada unidad provenía de Ramos Arizpe, Coahuila, y sufrió el percance a la altura del arroyo El Obispo cuando se dirigía a Monterrey.

La carga quedó invadiendo un carril en ambos sentidos de la circulación, provocando congestionamiento vial.

El conductor, un joven de 29 años, resultó con lesiones leves en los brazos que no ameritaron traslado hospitalario.

Fue a las 8:30 de la mañana del sábado que se reportó el accidente, y el retiro de la unidad se prolongó hasta minutos después de las 11:00 am.

Al sitio arribaron inicialmente elementos de Fuerza Civil, quienes resguardaron la zona y solicitaron una ambulancia para el chofer.

Fue personal de la Cruz Roja quienes se desplegaron para brindar primeros auxilios y revisar el estado de salud del afectado.

Así mismo Protección Civil de Nuevo León y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llegaron para supervisar las maniobras de retiro de la unidad.