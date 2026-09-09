Vuelca tractocamión sobre avenida Miguel Alemán en Apodaca

El accidente se registró a la altura del Parque Stiva, en dirección hacia Monterrey, donde la unidad quedó sobre el acotamiento de la lateral de Miguel Alemán

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Un tractocamión que transportaba arena, terminó volcado sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, dejando al menos dos personas lesionadas.

El accidente se registró a la altura del Parque Stiva, en dirección hacia Monterrey, donde la unidad quedó sobre el acotamiento de la lateral de la avenida.

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión circulaba por los carriles centrales y, poco antes de tomar el paso elevado, su conductor habría perdido el control de la unidad.

Tras salir de los carriles de circulación, el vehículo terminó sobre el acotamiento y posteriormente volcó, aparentemente debido al peso de la carga que transportaba.

Dos personas que viajaban en la unidad resultaron lesionadas.

Aunque fueron valoradas por los cuerpos de emergencia, ambas optaron por trasladarse por sus propios medios y no requirieron ser llevadas a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca y de Nuevo León para atender el accidente y valorar a los afectados.

Elementos de Tránsito se hicieron cargo de la situación y de las labores correspondientes para retirar la unidad.

El accidente generó tráfico en la avenida Miguel Alemán, principalmente en dirección hacia Monterrey, mientras se esperaba una grúa para retirar el vehículo.