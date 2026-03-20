Vuelca tractocamión en Santa Catarina; no hay lesionados

Tras el percance, el carril de baja fue cerrado de manera temporal para permitir las maniobras de atención y retiro de la unidad siniestrada

Un tractocamión que transportaba vigas de acero se volcó sobre la carretera Monterrey–Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, sin dejar personas lesionadas.

El accidente se registró en el kilómetro 53, en dirección de Saltillo hacia Monterrey, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, al arribar al sitio confirmaron que se trataba de una volcadura en la que participó un tractocamión cuyo conductor, identificado como Guillermo López, de 54 años, resultó ileso.

Tras el percance, el carril de baja fue cerrado de manera temporal para permitir las maniobras de atención y retiro de la unidad siniestrada.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y Fuerza Civil, quienes se encargaron de resguardar la zona y coordinar las labores.