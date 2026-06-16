Vuelca tractocamión cargado de tierra en Apodaca

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque el incidente sí provocó importantes afectaciones al tráfico

Un tractocamión cargado con varias toneladas de tierra volcó durante la mañana de este lunes sobre la avenida Concordia, en su cruce con avenida Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Apodaca, generando intensa movilización y afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando la pesada unidad circulaba en dirección de poniente a oriente.

Presuntamente, al tomar el tramo, el peso de la carga habría vencido la estabilidad del tractocamión, provocando que el operador perdiera el control y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

Tras el percance, toneladas de tierra quedaron esparcidas sobre la vialidad, obstruyendo varios carriles y complicando la circulación vehicular.

Al sitio arribaron diversas unidades de auxilio, así como personal especializado para realizar las maniobras de retiro.

Con apoyo de grúas de gran capacidad, otros tractocamiones y maquinaria tipo Bobcat, se llevaron a cabo los trabajos para remover tanto la unidad volcada como la carga derramada.

Las maniobras se prolongaron por varios minutos debido al peso del vehículo y la cantidad de material esparcido sobre el pavimento.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque el incidente sí provocó importantes afectaciones al tráfico en uno de los cruces con mayor flujo vehicular del municipio.