Vuelca Tesla sobre Vasconcelos al circular en piloto automático

El percance vial se registró durante el mediodía de este martes a la altura de la colonia Residencial San Agustín, en San Pedro

Elementos de Protección Civil Nuevo León se movilizaron luego de que se registrara un accidente vial tipo volcadura sobre la avenida José Vasconcelos y Montes Urales, en la colonia Residencial San Agustín 1 Sector, en San Pedro.

Al arribo de la unidad se confirmó el vehículo volcado se trataba de un Tesla, color negro, el conductor mencionó que circulaba utilizando el piloto automático, cuando la unidad perdió el control y se impactó contra un poste de concreto, el cual sufrió desprendimiento parcial.

Posteriormente, el vehículo terminó volcado, sobre la lateral. Se descartó la presencia de personas lesionadas, o riesgos en la zona.

Personal de CFE se hizo presente para atender los daños al poste, quedando en el lugar a cargo la Policía de San Pedro.