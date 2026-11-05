Vuelca taxi tras fuerte choque en Lázaro Cárdenas

Tras el choque, la camioneta se estrelló contra un poste, mientras que el vehículo de alquiler terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

Un taxi terminó volcado sobre la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, en Monterrey, luego de ser impactado por una camioneta negra.

De acuerdo con un video compartido sobre el accidente, la camioneta circulaba por la calle Argentina y, al intentar incorporarse a la lateral de esta importante avenida, aparentemente no respetó el alto, por lo que terminó impactando al taxi.

Tras el choque, la camioneta se estrelló contra un poste, mientras que el vehículo de alquiler terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

En la camioneta viajaban una madre de familia y sus dos hijos menores de edad, quienes resultaron con lesiones leves.

Por su parte, el taxista y una mujer que viajaba como copiloto tampoco presentaron heridas de gravedad.

Debido al percance, la lateral de la avenida fue cerrada durante algunos minutos, mientras elementos de Bomberos de Nuevo León realizaban las maniobras para retirar el taxi volcado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a los involucrados.