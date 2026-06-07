Vuelca revolvedora y derrama cemento en el Río Pesquería

Tras la valoración de la situación, elementos de Tránsito de García y Protección Civil municipal quedaron a cargo de las labores correspondientes.

La volcadura de un camión revolvedora provocó la movilización de cuerpos de auxilio al municipio de García.



De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue reportado sobre el Libramiento Noroeste, a la altura del Puente San Martín, en la colonia Las Palmas.



Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron la volcadura de un camión revolvedora de cemento de la marca SANY, perteneciente a la empresa COMAK Concretos.



Las autoridades descartaron personas lesionadas; sin embargo, se informó que parte de la carga de cemento se derramó hacia el cauce del Río Pesquería.



Tras la valoración de la situación, elementos de Tránsito de García y Protección Civil municipal quedaron a cargo de las labores correspondientes en el lugar.