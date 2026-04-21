Vuelca pipa en la carretera Monterrey-Saltillo en García

El accidente se registra a la altura kilómetro 47; pese a lo aparatoso del accidente no se reportan lesionados y autoridades atienden la zona.

Un camión autotanque que transportaba leche volcó la tarde de este lunes sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 47 de la vía federal 40, en el municipio de García.

Al arribo de los cuerpos de auxilio, se confirmó la volcadura de la unidad tipo Freightliner con placas 25-HF-8, la cual terminó fuera de la carpeta asfáltica, por lo que no fue necesario cerrar la circulación vehicular.

En el sitio fue valorado el conductor del tractocamión, quien no presentó lesiones.

Las autoridades informaron que no se detectaron riesgos adicionales en la zona, por lo que personal municipal permaneció en el lugar hasta el retiro del vehículo.

En la atención del incidente participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina, Protección Civil de García y Fuerza Civil.