Vuelca pipa en Anillo Periférico en Juárez; conductor lesionado

Pipa con hidrocarburos vuelca en una gaza de Juárez; el conductor quedó atrapado y fue rescatado tras dos horas de labores.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una pipa que transportaba hidrocarburos volcó durante la mañana de este lunes cuando intentaba incorporarse de la carretera Monterrey-Reynosa hacia el Anillo Periférico, en el municipio de Juárez.

El accidente ocurrió sobre la gaza de conexión entre ambas vialidades, donde la estructura habría cedido ante el peso de la unidad doble remolque, provocando que el autotanque terminara volcado.

Tras el percance, el conductor quedó atrapado en el interior de la cabina y presentó diversos golpes, por lo que elementos de Protección Civil de Juárez y de Protección Civil de Nuevo León acudieron para brindar auxilio.

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, los trabajos para liberar al conductor se prolongaron durante aproximadamente dos horas, hasta lograr ponerlo a salvo y brindarle atención.

Posteriormente, se realizaron maniobras con grúas para retirar la pesada unidad de la gaza de conexión y liberar la circulación en la zona.

Las autoridades mantuvieron presencia en el sitio mientras se desarrollaban las labores de rescate y retiro de la pipa, sin que hasta el momento se hayan informado mayores detalles sobre el estado de salud del conductor.