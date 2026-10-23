Vuelca pipa con material peligroso en Carretera Nacional, Linares

El carril de baja circulación en dirección de Linares a Monterrey fue cerrado mientras realizaban las labores para retirar el auto tanque.

Un tráiler que circulaba por carretera nacional se le desprendió y volcó un autotanque que transportaba material peligroso en Linares, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta las primeras horas de la madrugada de hoy.

El accidente se registró durante la noche del miércoles y se extendió a primeras horas de la madrugada de este jueves, además del riesgo que representaba el material que transportaba la pipa que se desprendió y volcó.

El accidente se registró en carretera nacional a la altura del kilómetro 171 en dirección de Linares a Monterrey, pasando el tramo de La Laja en límites de Hualahuises y Linares.

Los cuerpos de emergencia Protección Civil de Nuevo León trabajaron coordinados con Protección Civil de Hualauises y Bomberos de Linares, por el material peligroso e inflamable que transportaba la pipa que terminó volcada.

El carril de baja circulación en dirección de Linares a Monterrey fue cerrado mientras realizaban las labores para retirar el auto tanque.

Hasta estas últimas horas continúan realizando labores para el trasvase de lo que contenía el autotanque.