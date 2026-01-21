Vuelca patrulla municipal tras accidente en Guadalupe

Tras el percance efectivos municipales llegaron al apoyo y detuvieron al presunto responsable a quien le encontraron una pistola de juguete

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre, quien después se descubrió protaba una pistola de postas, protagonizó una accidente que terminó con la volcadura de una patrulla y dos policías de Guadalupe lesionados.

El percance vial ocurrió alrededor de la 02:22 horas del martes en la avenida Miguel de la Madrid y Día del Empresario en la colonia Los Faisanes

Se estableció que la unidad 105 fue impactada por la parte trasera por la camioneta que tripulaba el ahora detenido, quien presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad.

Tras el fuerte impacto la unidad se proyectó contra un poste de alumbrado público y tras estrellarse se volcó. En el sitio, además de los dos uniformados, paramédicos atendieron al conductor presunto responsable.

Fue identificado como Julio César de 44 años, quien pasó con custodia policíaca a la Cruz Verde para recibir atención médica. En tanto que los dos policías también ameritaron atención hospitalaria.

Será el peritaje de tránsito el que detemrine las causas del percance y la responsabilidad correspondiente.