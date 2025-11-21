Vuelca pareja sobre la avenida Fidel Velázquez en Monterrey

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor y a su acompañante

Una pareja resultó ilesa luego de volcar durante la madrugada de este jueves mientras circulaban por la avenida Fidel Velázquez, a la altura de la colonia Morelos, al norte de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las tres y media de la mañana. De acuerdo con los primeros informes, el conductor, identificado como Ramón López, se desplazaba por la lateral de la avenida Rodrigo Gómez a bordo de un Volkswagen Vento y se preparaba para incorporarse a Fidel Velázquez cuando, presuntamente por una distracción, invadió la banqueta e impactó un escalón del acceso peatonal.

El golpe provocó que el vehículo perdiera estabilidad y terminara volcado sobre la vialidad.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor y a su acompañante, determinando que ninguno presentaba lesiones.

El conductor fue retenido momentáneamente para la realización de un dictamen médico con el fin de descartar la presencia de alcohol o sustancias en su organismo, mientras la zona era resguardada para retirar el vehículo y restablecer la circulación.