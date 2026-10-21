Vuelca joven en avenida Rogelio Cantú y resulta lesionada

Elementos de tránsito de Monterrey acudieron al sitio para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Una joven de 19 años resultó lesionada luego de volcar el automóvil que conducía sobre el bulevar Rogelio Cantú, en su cruce con la avenida Aarón Sáenz, en la colonia Santa María, en Monterrey.

El accidente fue reportado al filo de las 23:13 horas del lunes, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey.

A su llegada, los rescatistas localizaron un automóvil Honda City blanco, volcado sobre uno de sus costados, y brindaron atención prehospitalaria a la conductora, identificada como Regina, quien presentaba diversas lesiones ocasionadas por la presión del cinturón de seguridad.

En el percance también estuvo involucrada una camioneta Chevrolet, cuyo conductor, de 52 años, señaló que observó cómo el automóvil Honda comenzó a girar antes de quedar lateralizado.

Elementos de tránsito de Monterrey acudieron al sitio para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes.