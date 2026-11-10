Vuelca Jetta en avenida Constitución tras chocar contra camellón

Por: Patricia Agüero 09 Noviembre 2026, 07:30 Compartir

La zona quedó sin riesgos y bajo resguardo de elementos de la Policía de Monterrey, quienes se hicieron cargo del incidente.

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Un conductor volcó su automóvil luego de incorporarse a un carril lateral y no percatarse de la presencia de un camellón central, en el centro de Monterrey. El accidente ocurrió sobre la avenida Constitución Poniente, en el cruce con Rayón, donde un automóvil Jetta negro, modelo 2016, terminó volcado. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes valoraron al conductor. Tras la revisión, se informó que el automovilista no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. La zona quedó sin riesgos y bajo resguardo de elementos de la Policía de Monterrey, quienes se hicieron cargo del incidente.