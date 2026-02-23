Vuelca conductora en la colonia Nuevo Repueblo; resulta ilesa

Un accidente vial tipo volcadura se registró en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, donde la conductora de un vehículo resultó sin lesiones de gravedad

Un accidente vial tipo volcadura se registró en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, donde la conductora de un vehículo resultó sin lesiones de gravedad, informaron autoridades de Protección Civil de Nuevo León.

El percance ocurrió en el cruce de las avenidas Morones Prieto y Garza Sada. Al arribar al sitio, elementos estatales confirmaron que se trataba de la volcadura de un automóvil particular.

Personal del CRUM brindó atención prehospitalaria a Patricia Dávila Cantú, de 46 años, quien no presentó lesiones graves.

La mujer indicó que acudiría por sus propios medios a una consulta médica para una valoración más detallada.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey realizaron labores para la eliminación de riesgos debido a un derrame de combustible provocado por el accidente.

Posteriormente, la situación quedó bajo control.

Finalmente, el caso quedó a cargo de Tránsito de Monterrey para las investigaciones correspondientes.