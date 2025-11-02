Vuelca conductor sobre avenida Morones Prieto en Monterrey

Con las llantas hacia arriba, así terminó el automóvil luego de protagonizar un accidente sobre la concurrida avenida del centro de la ciudad

Durante las primeras horas de este sábado, un conductor sufrió un accidente al terminar volcado sobre la avenida Morones Prieto, en el centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 07:03 horas, cuando el conductor terminó con las llantas hacia arriba entre los dos carriles de la transitada avenida, a la altura del puente Pino Suárez.

Al lugar acudió personal de Movilidad de Monterrey, quien será el responsable de desviar a los automovilistas que transiten por la zona debido a que la vialidad se encuentra comprometida por este incidente. Tan solo el carril del lateral izquierdo del paso a desnivel se encuentra habilitado.

El conductor, identidicado como Javier de 34 años, resultó con lesiones leves, por lo que se encuentra siendo atendido en el lugar.

Aparentemente el conductor dormitó mientras conducía, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y terminara volcado.

Derivado del accidente, personal de la corporación realizó las labores correspondientes para garantizar la seguridad por el derrame de líquidos presente en la zona.