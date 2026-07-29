Vuelca conductor sobre avenida Constitución en Monterrey

Un aparatoso accidente vial entre dos automóviles, que derivó en la volcadura de una de las unidades, movilizó durante la madrugada de este martes a cuerpos de auxilio sobre la avenida Constitución, en el Centro de Monterrey.
De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido a las 01:26 horas en el cruce de avenida Constitución Poniente y José Garibaldi, donde se coordinó la atención de la emergencia junto con elementos de Protección Civil de Monterrey, Tránsito de Monterrey, Cruz Roja y CRUM.
En el percance participaron un Chevrolet Aveo color rojo, con placas RWX-569-C, y un MG3, con placas SAN-714-C. Como consecuencia del impacto, una de las unidades terminó volcada sobre la vialidad.
Paramédicos de Cruz Roja y del CRUM brindaron atención prehospitalaria a dos personas involucradas en el accidente. Tras su valoración, se informó que ninguna presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Una vez concluidas las labores de auxilio y descartados riesgos adicionales en la zona, elementos de Tránsito de Monterrey quedaron a cargo del peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.