Vuelca conductor presuntamente ebrio en Rangel Frías, Monterrey

Un hombre resultó involucrado en una volcadura registrada durante la noche de este domingo, luego de que presuntamente condujera en estado de ebriedad sobre la avenida Raúl Rangel Frías, al poniente de Monterrey.

Cómo ocurrió el accidente

El accidente fue reportado alrededor de las 20:40 horas, cuando el conductor de un vehículo Chevy habría perdido el control de la unidad al tomar una curva mientras se dirigía con rumbo al bulevar Rogelio Cantú, lo que provocó que el automóvil terminara volcado.

Indicios de consumo de alcohol

De acuerdo con información recabada en el lugar, fuentes cercanas al hecho señalaron que el hombre presentaba indicios de encontrarse bajo los efectos del alcohol, además de que al interior del vehículo fueron localizadas varias latas de cerveza. El conductor fue valorado en el sitio y posteriormente trasladado a la Clínica 21 del IMSS para su atención médica.

Zona afectada y atención de emergencia

El percance ocurrió en el cruce de Raúl Rangel Frías y Paseo de los Leones, en el sector Cumbres Segundo Sector, donde la vialidad se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las maniobras de auxilio.

Al lugar acudieron unidades de Protección Civil de Monterrey y de Protección Civil del Estado, así como paramédicos de la Cruz Roja y una unidad de avanzada, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor y aseguraron la zona en espera de que se amplíe la información oficial sobre lo ocurrido.