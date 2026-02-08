Vuelca camioneta y tira cajas de cerveza en San Pedro

Elementos de Tránsito municipal cerraron tres carriles de la circulación al poniente mientras personal de Servicios Públicos retiraba las bebidas alcohólicas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El conductor de una camioneta que transportaba cajas de cerveza volcó su unidad derramando todo el cargamento sobre la boulevard Díaz Ordaz, en San Pedro.

Trascendió que el accidente ocurrió por viajar a exceso de velocidad e ir zigzagueando entre carriles.

A la altura de la calle Oro el chofer se estrelló contra un muro de contención para luego golpear a un automóvil particular y luego volcarse.

El hombre, trabajador de un depósito, resultó con golpes en el pecho y el brazo que no requirieron su traslado médico.

En tanto la unidad, una Nissan tipo estaquitas, quedo de costado vertiendo decenas de botellas de cerveza sobre el pavimento.

Por otro lado, el conducto del automóvil que fue impactado por la camioneta no presentó lesiones.

Para liberar la avenida, elementos de Tránsito municipal cerraron tres carriles de la circulación al poniente mientras personal de Servicios Públicos retiraba las bebidas alcohólicas derramadas.