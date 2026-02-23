Vuelca camioneta tras pasarse semáforo en rojo en Centro

Por viajar a exceso de velocidad e ignorar la luz roja del semáforo, el conductor de una camioneta chocó contra un automóvil, se impactó contra una jardinera

Por viajar a exceso de velocidad e ignorar la luz roja del semáforo, el conductor de una camioneta chocó contra un automóvil, se impactó contra una jardinera y terminó volcado, en el Centro de Monterrey.

El responsable circulaba a bordo de una Chevrolet Groove sobre la calle Juan Álvarez.

Al llegar al cruce con Ruperto Martínez hizo caso omiso al alto provocando un choque de crucero contra un hombre que iba en un vehículo compacto.

Trascendió que tras quedar volcado, el conductor salió gateando e intentó darse a la fuga.

Sin embargo, de acuerdo con testigos, fue retenido por un motociclista y el chofer de una van que presenciaron el percance.

Al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja, quienes descartaron lesiones relevantes en los tripulantes de ambos vehículos.

En tanto, personal de Protección Civil de Monterrey aplicó polvo absorbente en el pavimento por derrame de aceite.

Se informó que para deslindar responsabilidades Tránsito Municipal revisará las grabaciones de seguridad de la cámara instalada en el cruce.